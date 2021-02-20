SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı Tanıtım Toplantısı yapıldı

BŞEÜ Teknoloji Transfer Ofisi (BŞEU-TTO), bir kalkınma ajansı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde, Eskişehir ve Bilecik'teki girişimcilere açık olan 'SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı Tanıtım' toplantısı çevrimiçi olarak yapıldı.

Bir kalkınma ajansı Genel Sekreteri M. Zeki Durak'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, kendi işini kurmak isteyen, yenilikçi fikirlere sahip girişimcilerimize ülkemizde sunulan pek çok destek hakkında bilgiler verildi.

Öte yandan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak içinde bulunduğumuz bir destek programı olan 'SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı' hakkında tüm detaylar ARİNKOM TTO Girişimcilik ve Öğrenci Programları Koordinatörü Aynur Güneş Kahraman tarafından paylaşıldı.