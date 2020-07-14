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Şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 10 zam geldi

Bilecik’te şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 10 zam geldi.

Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 10 zam geldi.


Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin onayı ile Bilecik şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 10 zam gelirken, öğrenci: 2 TL'den, 2.25 TL'ye, tam ücret ise, 2,50 TL'den, 2,75 TL'ye yükseldi.


Gölpark, YHT ve terminal hatlarında zam yok


Yeni tarife kapsamında ise, Gölpark, Yüksek Hızlı Tren ve Terminal ücretlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmadı.

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