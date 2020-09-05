İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehiriçi dolmuş ücretlerinde sağlık çalışanlarına indirim

Bilecik M Plakalılar Derneği Başkanı Tuncay Güler, yeni devlet hastanesi’ne şehirci dolmuşları giden sağlık personelinin ulaşım ücretine indirimli tarife uygulayacaklarını belirtti.

Bilecik M Plakalılar Derneği Başkanı Tuncay Güler, yeni devlet hastanesi'ne şehirci dolmuşları giden sağlık personelinin ulaşım ücretine indirimli tarife uygulayacaklarını belirtti.


Başkan Güler, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirtmek istediklerini anlattı. Sağlıkçılara göstermiş oldukları özveri dolayısıyla teşekkür eden Güler, “Malum son dönemde dünya ve Türkiye'mizi her anlam da olumsuz derecede etkileyen Covid-19 salgınında en ön cephede savaş veren değerli sağlık çalışanlarımızın ne denli önemli ve değerli olduğu bir kez daha malumumuz olmuştur. Bu bağlamda pandemi sürecinde açılacak olan yeni Bilecik Devlet Hastanesi'nin bütün personeline biz Bilecik M Plakalılar Derneği olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu onlara bir nebze de olsa teşekkür etmek adına tüm hastane personeline h1-h2-h3-h4 hatlarında çalışma kartını göstererek 2 TL'ye taşımayı taahhüt ediyoruz. Tekrardan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunar çalışmalarında başarılar dileriz.” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.