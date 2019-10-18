Şehit Abdulhamit Bilgen için Mevlid-i Şerif okundu

Geçtiğimiz hafta Suriye'de Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen (30) için Mevlid-i Şerif okundu.

4 Eylül Mahallesi Osmanlı Camii'nde gerçekleştirilen mevlit programına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Yzb. Murat Günhan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Koparan, Müftü Mustafa Topal, Şehit Bilgen'in ailesi, dost ve yakınları ile pek çok vatandaş katıldı. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından başta şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen olmak üzere tüm şehitlerimiz için dualar edildi.