Şehit aileleri ziyaretinde kaleme aldığı duygu dolu mektubu okudu

Yıldırım, kendi eliyle kaleme aldığı mektubu şehit ailelerine okurken, duygu dolu anlar yaşandı.

İl Başkan Yıldırım, beraberindeki il yönetim kurulu üyeleriyle kentteki şehit ailelerini ziyaret ederek, kendi eliyle kaleme aldığı 'Cennet Mekan Şehidimizin Emaneti' başlıklı mektupla ailelere verdiler. Şehit ailelerinin yanında olmanın gururunu ve şerefini yaşadığını anlatan Yıldırım, kaleme aldığı mektubu okuyarak, "Bu vatan siz fedakar ailelerimizin yetiştirdiği kahraman askerlerimizin ve polisimizin hatrına daha güçlü bir geleceğe taşınacaktır. Kelimelerin kifayetsiz olduğu bu anlamlı günde, her zaman dualarımızda olan vatan evlatlarımız için sizlere ne kadar teşekkür etsek az kalır. Şunu bilmenizi isterim ki, şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklarda tek bir terörist kalmayana dek mücadelemiz devam edecektir. Şehidimizin aziz hatırası ilelebet bu topraklarda ve gönlümüzde yaşayacaktır. Acınız acımız, hüznünüz hüznümüz, sevinciniz, sevincimizdir. Sözlerimi bitirmeden önce şunu bilmenizi isterim ki, sizlerin kardeşi, evladı olmak benim için şeref kaynağıdır. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzü en kalbi duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimize rahmet, sizlere sabır diliyorum. Kardeşiniz, hizmetkarınız, evladınız Serkan Yıldırım" ifadelerine yer verdi.

Mektup sonrası duygulanan aileler, Başkan Yıldırım'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.