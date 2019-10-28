Şehit Bilgen anısına ''Yıldızlar Tekvando Turnuvası''

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülmahit Bilgen anısına ''İller arası Yıldızlar Tekvando Turnuvası'' düzenlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesindeki turnuvaya Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehidin babası Mustafa Bilgen ve annesi Nezaat Bilgen ile kardeşleri, Kaymakam Hasan Yaman, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yılmaz Dırmuş ile sporseverler katıldı.

“Spor beden ve ruh sağlığı bakımından önemli”

Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sporun hangi alanda olursa olsun beden ve ruh sağlığı açısından önemli olduğuna değinerek, “Vatanımızı, daha da yaşanabilir hale getirmek üzere vatanımıza göz koymuş, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı verdiğimiz mücadelede şehitlerimiz oldu ve olacak. Şehidimizin mirasını en güzel şekilde yaşatmak ve yad etmek amacıyla organizasyon düzenlendi. Spor hangi alanda olursa olsun beden ve ruh sağlığı bakımından önemli. Müsabakalarda kaybeden yoktur. Önemli olan düzenli olarak aktiviteleri yapmaktır. Burada kazananlar illerini temsil etmelerinin yanında ülkemizi de temsil ederek, bayrağımızı dalgalandırmakta ve İstiklal Marşımızın okunmasını sağlamaktadır. Hedefimiz her zaman daha iyiyi yakalamak olmalıdır, onun yolu da çalışmaktan geçiyor” ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Dırmuş da müsabakalarda görev alan hakem, antrenör ve sporculara başarılar dileyerek, turnuvaya 8 ilden 230 sporcunun katıldığını bildirdi.

Program sonunda Vali Şentürk, Şehit Piyade Uzman Çavuş Bilgen'in babası Mustafa Bilgen'e Kuranı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.