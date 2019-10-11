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Şehit Uzman Çavuş Bilgen'in naaşı baba ocağına getirildi

Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait üsse teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen’in naaşı baba ocağına tekbirlerle geldi.

Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in naaşı baba ocağına tekbirlerle geldi.


Gaziantep'ten havayoluyla Eskişehir'e getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Tören mangasının omuzlarında askeri uçaktan alınan Şehit Bilgen'in naaşı, karayoluyla Bilecik'in Bozüyük ilçesine uğurlandı. Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi önünde bekleyen yüzlerce kişi şehidin naaşını tekbirlerle karşılarken, şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Tören mangasının omuzlarında Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine morguna taşınan cenazesi yarın öğle namazına müteakip Osmanlı Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bozüyük Asri Mezarlığında toprağa verilecek.


Karşılama törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve çok sayıda Bozüyüklü katıldı.

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