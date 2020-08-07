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Şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kurumlarında çalışana şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.


İl Müdürü Yoldaş, ile ve ilçe müdürlüklerinde çalışan şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek, geçmiş Kurban Bayramlarını kutladı. İl Müdürü Yoldaş, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitler ve gazilerinin manevi huzurunda saygıyla eğildiğini belirterek, "Şehit aileleri bizlere emanet, biz kamu görevlilerine milletimizin verdiği en kutsal görevdir.Ülkemizin topraklarını korumak ve savunmak adına en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her daim yanında olduğumuzun, taleplerinin karşılanmasının önceliklerimizden olduğunun bilinmesini istiyorum. Hepsine şükran borçluyuz, şehitlerimizin mekânları cennet olsun" dedi.


Kendilerine bir istek ve sıkıntılarının olup olmadığını da soran İl Müdürü Yoldaş, kapılarının daima kendilerine açık olduğunu söyledi.

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