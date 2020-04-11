Şehrin girişinde uzun kuyruklar oluşunca, ambulans ters şeritten gitmek zorunda kaldı

Bilecik'te kent giriş ve çıkışlarında tüm sürücü ve yolcuların ateşi ölçülürken, bu durum metrelerce kuyruk oluşmasına sebep oluyor. Bu kuyrukta ilerlemeyen bir ambulans ise çareyi ters şeritte gitmeyi buldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinden kent merkezine seyir halindeki içinde bir hasta olan ambulans, Yenişehir Kavşağına geldiğinde ateş ölçümü sebebiyle oluşan metrelerce araç kuyruğuna denk geldi. Sirenleri çalmasına rağmen sadece 1 kaç metre ilerleyebilen ambulans sürücüsü çareyi ters şeritte gitmekte buldu. Sürücüler tek ekibin kontrol yaptığı ve bu ekibin sayısını arttırılmasını isterken, yoğunluğun yaşandığı saatlerin sabah ve akşam fabrika çıkış saatlerinde oluğunu kaydettiler.