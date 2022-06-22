Selden zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı

Bilecik'in çeşitli ilçelerinde etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Bilecik'in Pazaryeri, Gölpazarı ve Söğüt ilçelerinde şiddetli dolu ve aşırı yağışlar nedeniyle tarım alanlarında zarar meydana geldi. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Müdür Yardıncısı Mustafa Demirbaş, il ev ilçe müdürlüğü teknik ekipleri tarafından dolu ve aşırı yağış nedeniyle zarar gören tarım alanları yerinde incelenerek hasar tespit çalışmaları yapılamaya başlandı.

Zarar tespit çalışmalarında muhtarlar ve çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten İl Müdürü Yoldaş, hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak bakanlığa gönderileceğini ifade etti.