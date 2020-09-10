Selim ve Katran köy yollarına asfalt çalışması

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yapılan asfalt sathi kaplama çalışmaları tamamlandı.

Yenipazara bağlı Selim ve Katran köy yollarına plentmiks serimi ve birinci kat asfalt sathi kaplama çalışmaları İl Özel İdare tarafından tamamlandı. 2017 yılında stabilize olarak trafiğe açılan yolun, yapılan çalışmalardan sonra sathi kaplama olarak vatandaşlara hizmet verecek.