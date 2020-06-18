Selöz köyü yeni yapılacak mezarlığa karşı

Bilecik'te, mevcut mezarlık yerinde yaşanan kayma sonrası yeni mezar yerinin Selöz köyü sınırları içindeki düzlük bir alana yapılması kararına köy muhtarı ve bazı köyüler buna karşı çıktı.

Selöz Köyü Muhtarı Yaşar Yeyen, yaptığı açıklamada, daha önceden tapulu arazilerini Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Komutanlığınca Selöz köylülerinin yerleri kamulaştırıldığını, devletin menfaatleri doğrultusunda her şeye destek verdiklerini söyledi. Bilecik halkının rahat bir nefes aldığı Pelitözü Göledine de köylerinden su verildiği anlatan Muhtar Yeyen, sözlerine şöyle devam etti;

"Gölede giden suyun tüm kanalları köylülerimizin arazilerinden geçmiş olup bedelsiz olarak verilmiştir. Yine Selöz köyü göletinin Bilecikli hemşehrilerimizin kullanmalarına olanak tanımaktayız. Bu göletimiz ileride Bilecik'imizin içme suyunu karşılamada da kullanılacaktır. Bu gölet için köylülerimiz hiçbir bedel talep edilmemiştir. Köyümüzün komşusu olan Ulupınar Köyünden çıkan içme suyu şebekesi köyümüz arazisinden geçmektedir. Yine OSB'ye giden su hattı ve depoları köyümüz arazilerindeki yerini almıştır. Köyümüz arazileri içinden NATO hatları geçmektedir. Bunlar hep bedelsiz olarak köylülerimizce verilmiştir."

"Selöz köyü sahipsiz değildir, 700 yıllık bir köy"

Muhtar Yeyen, açıklamasının devamında, "Köyümüz sınırlarında bulanan mezarlık yeri olarak belirlenen arazi bundan 10 yıl önce İl Özel İdaresi ile birlikte fidanlık yapılmıştır. Fidanlar yetişmiş durumdadır. Tam bir doğal yaşam alanı olmuş durumdadır. Şimdi bu arazi mezarlık yapılmak istenmektedir. Selöz köyü sahipsiz değildir, 700 yıllık bir köydür. Bilecik Belediye Başkanlığı'nın basın aracılığı ile Bilecik kamuoyuna yaptığı açıklama tezat ve yanlışlıklar içermektedir. Mezarlık alanı olarak önerilen arazi ulaşım imkânları ve yolu olmayan tarım arazileri ile çevrili bir yerdir" dedi.

"Bu arazi yanında Kurtuluş Savaşı'ndan kalan mevziler mevcuttur

Bu arazi yanında Kurtuluş Savaşı'ndan kalan mevziler mevcut olduğunu anlatan Muhtar Yeyen, "Ön tarafı SİT alanı olup tarihi bir mekandır. Mezarlık alanı olarak önerilen arazi zemini kayalıktır. Bir mezarın yanına yeni bir mezar yapılması olanaksızdır. Mezarlık alanı olarak önerilen arazi köylülerimizin emekleri ile birlikte badem fidanlığı yapılmıştır. Bu nedenle bu fidanlığın ve doğal bir yaşam alanının yok edilmesine neden olacaktır. Burası mezarlık olduğunda doğal hayatın hançerlenmesi anlamına gelecektir. Bilindiği gibi mezarlık alanı olarak önerilen arazi şehrimizin okullar bölgesinden geçilerek gidilecektir. Okullarda okuyan binlerce öğrenci olan çocuklarımızın her gün cenaze konvoylarını görecektir. Bu çocuklarımızın ruhsal yapısı hiç düşünülmemektedir. Mezarlık alanı olarak belirlenen arazi kış şartlarının çok sert olduğu bir alandır. Burada kış şartlarında cenaze definlerinin zorlukları hiçbir biçimde göz önüne alınmamıştır" dedi.

"Belirlenen arazinin tabiat parkı ve doğal yaşam alanı olarak kalmasının doğru olacağı kanaatindeyiz"

Selöz Köyü Muhtarı Yaşar Yeyen, son olarak, "Mezarlık alanı olarak belirlenen arazi ve çevresi doğal av sahalarıdır. Bu bölgede yaban hayatını olumsuz olarak etkileyecek ve doğal hayatın yok olmasına neden olacaktır. Mezarlık alanı olarak belirlenen arazi şehrimizin batısındadır. Tüm şehir ve köy mezarlıkları şehrin ve köylerinin giriş alanlarındadır. Bilecik Belediye Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada mezarlık yeri olarak belirlenen arazinin 150 yıl ihtiyacı karşılayacağı söylenmektedir. Diğer alternatiflerin hesaplamaları hatalıdır. Örnek verecek olursak şimdiki mevcut mezarlığın devamı bile bu araziden büyüktür. Dolayısı ile hesaplamaların hatalı olduğu açıktır. Sonuç olarak mezarlık yeri olarak belirlenen arazi hiçbir biçimde uygun olmayan bir yerdir. Köylülerimiz şehrimiz için üzerine düşen görevlerini eksiksiz yerine getirmiştir. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Selöz Köyümüz sınırları içinde mezarlık yeri olarak belirlenen fidanlık arazisinin ve devamının tabiat parkı ve doğal yaşam alanı olarak kalmasının doğru olacağı kanaatindeyiz" ifadelerine yer verdi.