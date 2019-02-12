Sen misin yayaya yol veren

Bilecik'te bir yayaya yol vermek için duran bir araca arkasından gelen başka bir araç çarptı. Şans eseri kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nden kent merkezine seyir halindeki F.K. yönetimindeki 34 ZD 9896 plakalı otomobil, Uçar 1. Sitesi mevkinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan yayaya yol vermek için yavaşladı. Bu esnada aynı istikamette ilerleyen Hüseyin O. idaresindeki 16 KEF 45 plakalı otomobil duramayarak yavaşlayan araca arkadan çarptı. Kazada şans eseri kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.