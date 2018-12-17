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Sendika başkanına silahlı saldırı zanlıları adliyeye sevk edildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Dernekler Büro Şefi ve Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış’ın silahla vurulması ile ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dernekler Büro Şefi ve Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın silahla vurulması ile ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Dernekler Büro Şefi ve Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın (37) silahla vurulma olayına karışan şüpheliler M.K.A., M.F.P., F.K., M.G., İ.M., T.D. ve H.G., İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili araştırmalarını derinleştirirken, akşam saatlerinde Ö.A. ve O.S.'nin de gözaltına alındığı kaydedildi. Ayrıca olayda kullanılan tabanca ile birlikte 1 adet şarjör ve 3 adet M.K.E. yapımı fişek ele geçirildi.


Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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