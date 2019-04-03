Sendika şube başkanı gözaltında

27 Mart gecesi, Başkan Bakıcı aleyhinde karalama kampanyası yapmak için ilçede gece yarısı dağıtıldığı tahmin edilen broşürlerle ilgili polis inceleme başlatmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma kapsamında güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından olay ile ilgisi olduğu düşünülen 12 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, olay ile ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenilmişti.

Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış gözaltına alındı

Bu sabah Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ı olayla ilgili olarak gözaltına aldı. Akış'ın, İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Akış, geçtiğimiz aylarda silahlı saldırıya uğramış ve ayaklarından yaralanmıştı. Olayla ilgili bir kişi hakkında da gözaltı kararı çıkartıldığı, firarda olan şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.