Seramik fabrikalarının hammadde ihtiyacını karşılayan tesise ziyaret

Vali Şentürk, şirketin tesisin Genel Müdürü Ercüment Arıcı ve Fabrika Müdürü Ömer Çamoğlu'ndan entegre hammadde hazırlama tesisinin üretim ve çalışmalarına ilişkin bilgi alarak incelemede bulundu. 1980 yılında topluluk seramik fabrikalarının hammadde ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulduğunu belirten Arıcı, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 135 bin metrekare açık ve 20 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu fabrikada, kil arıtma, silis kumu zenginleştirme, mikronize öğütme, kırma-homojenleştirme ve modern laboratuvarlardan oluştuğunu her geçen gün yeni yatırımlarla gelişmekte ve büyümekte olduğunu söyledi.

Fabrikanın ülkenin önemli entegre hammadde hazırlama tesislerinden birisi olduğunu ifade eden Vali Şentürk, kentin ekonomisine, üretim ve istihdamına sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür etti.