Şerbetçi otunun fiyatı belli oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen şerbetçi otunun kilogram fiyatı bugün yapılan toplantıda belirlendi.

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık 3 bin dekar alanda yetiştirilen şerbetçi otu fiyat belirleme toplantısı bugün yapılarak, kilogram fiyatı 11.75 TL olarak belirlendi. Ürün cinsinde açıklanan fiyatlar ise Aroma 11.75 TL, Pazaryeri 11.50 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki iki yıl boyunca şerbetçi otuna yapılacak zamlar da şimdiden belirlenerek, TÜFE+2 puan olarak anlaşmaya varıldı.

Şerbetçi otu fiyat belirleme toplantısına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Pazaryeri İlçe Tarım Müdürü Hasan Çevik, Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Hasan İpar, Otgül Kooperatif başkanı Zafer Kozpınar, İl Genel Meclis üyeleri Alattin Emral, Mehmet Pulat, Belediye Meclis üyesi Mehmet Duvan, Tarbes firması yetkilileri ve çiftçiler katıldı.