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Şerbetçiotu coğrafi konum işareti ile taçlandı

Türkiye’de 1955 yılında 22 bölgede deneme üretimi gerçekleştirilerek ve en iyi verimi Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sonuç veren ’Şerbetçiotu’ endüstriyel bitkisi coğrafi konum işareti aldı.

Türkiye'de 1955 yılında 22 bölgede deneme üretimi gerçekleştirilerek ve en iyi verimi Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sonuç veren 'Şerbetçiotu' endüstriyel bitkisi coğrafi konum işareti aldı.


Pazaryeri ilçesinde ilçe halkının en başta geçim kaynağı olarak bilinen şerbetçiotu ilçede yaklaşık 350 çiftçi ile 3 bin dekar alanda yetiştiriyor. Türkiye'de sadece Pazaryeri'nde yetişen şerbetçiotu bitkisinin coğrafi konum işaret tescilinin yapıldığı anlatan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Doğa turizminde çok güzel bir yol aldık. İlçemizi her geçen gün dünyaya duyurma fırsatları elde ediyoruz. Ürün çeşitliliğimizin çokluğu bizi bir adım daha ileriye götürüyor. Doğal güzelliklerimiz, göletlerimiz, tabiat parkımız, bozamız, coğrafi konum işareti olan helvamız, tartışılmaz lezzeti ile tescillenen Osmanlı boncuk fasulyemiz, yediveren Pazarcık çileğimiz, bu ürünlerimizi işleyeceğimiz konserve tesisimiz, yöresel yemeklerimiz ve güler yüzlü misafirperver insanımız ile ve oluşumunu başlattığımız kadın kooperatifimiz ile pazaryeri ilçemiz hak ettiği konuma gelecek” dedi.

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