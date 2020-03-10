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Serpil Şahin fabrikada çalışan kadınları ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in eşi Serpil Şahin, Bilecik’te faaliyet gösteren fabrikalardaki çalışan kadınları ziyaret ederek, geçmiş Dünya Kadınlar Gününü karanfil hediye ederek kutladı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin, Bilecik'te faaliyet gösteren fabrikalardaki çalışan kadınları ziyaret ederek, geçmiş Dünya Kadınlar Gününü karanfil hediye ederek kutladı. Şahin, çalışanlar ile sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Şahin, kadın çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Çalışanlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Serpil Şahin'e teşekkür etti.

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