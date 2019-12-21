Sertifikal? ceviz fidanlar? toprakla bulu?tu

Bilecik Valili?ince haz?rlan?p, Tar?m ve Orman ?l M?d?rl??? taraf?ndan hayata ge?irilen ''Ceviz ?retiminin Yayg?nla?t?r?lmas?" projesi kapsam?nda sertifikal? ceviz fidanlar? toprakla bulu?turuldu.

Bilecik Valisi Bilal ?ent?rk, Tar?m ve Orman ?l M?d?r Vekili Mustafa Demirba?, ?l Genel Meclisi ?yesi Zeki Kayadelen ve k?yl?ler, sertifikal? ceviz fidanlar?n? toprakla bulu?turdu.

?Toprakla u?ra?mak zahmetlidir ama bereketlidir?

Burada bir a??klamada bulunan Bilecik Valisi Bilal ?ent?rk, toprakla u?ra?man?n bereketli oldu?una de?inerek, ?Proje, ilimizin tamam?na hitap edecek ?ekilde haz?rland?. K?ylerde hem ekonomik hem de sosyal y?nden bir canlanmaya vesile olmaya ?al???yoruz. K?ylerinden merkeze, yak?n il ve il?elere g?? etmi? insanlar?m?z?n, b?t?esine katk? sa?layacak, s?n?rl? s?reli bir faaliyet ile ?retime kat?lmalar?n? istiyoruz. Bu vesileyle hem memleketlerine ba?lans?nlar hem de b?t?elerine buradan bir katk? sa?lam?? olsunlar. Toprakla u?ra?mak zahmetlidir ama bereketlidir. O bereketin verdi?i manevi haz ve mutluluk ziyadesiyle fazlad?r. Dikimini ger?ekle?tirdi?imiz ceviz fidanlar? bize 5-6 y?l sonra gelir getirecek duruma gelecek. ?stiyoruz ki, at?l durumda veya ekim yap?lmayan arazileri de?erlendirelim? dedi.