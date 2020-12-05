Sessizliğe bürünen Bilecik havadan görüntülendi

Tüm Türkiye'de dün gece başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Bilecikliler harfiyen uyarken, hafta sonu binlerce kişinin geldiği Pelitözü Göleti adeta in cin top oynuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge sonrası kısıtlamaların en uzunu dün gece 21.00 itibariyle başlayarak, pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek. Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamaların ardından caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Hafta sonu binlerce kişinin geldiği Pelitözü Göletinin yanı sıra Osmanlı Devleti'nin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucu Şeyh Edebali'nin türbesi sessizliğe büründü. Boş kalan meydanlar, mesire yerleri ve türbe havadan görüntülendi. Meydan ve yollarda polis ekipleri denetim noktaları oluşturarak kontrol sağlıyor.