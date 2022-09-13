Kemal Kızılkaya'nın vermiş olduğu talimatla Şeyh Edebali Türbesi ve çevresine güvenlik kamera sistemi kuruldu.

Bilecik'te zaman zaman tarihi mekanlarda meydana gelen veya gelme ihtimali olan olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Şeyh Edebali Türbesi ve çevresine güvenlik tedbirlerinin arttırılması çalışmaları Bilecik İl Özel İdaresi tarafından başlatıldı. Ekipler tarafından Bilecik'in en önemli tarihi miraslarından olan Şeyh Edebali Türbesi ve çevresine güvenlik kamera sistemi kuruldu. Kurulan güvenlik kamera sistemi sayesinde Şeyh Edebali Türbesi, çevresinde bulunan yürüyüş yolu ve Orhangazi Camii önü etkinlik alanı 7 gün 24 saat güvenlik kameraları ile izlenmeye başlandı.