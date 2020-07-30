Şeyh Edebali Türbesinde bayram temizliği

Osmanlı Devleti'nin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi, devletin manevi kurucu Şeyh Edebali türbe yerleşkesi ve türbe içinde bayram temizliği yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü kent genelinde bayram öncesi cadde, sokak, park ve bahçeler yıkanarak temizlenirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Bayram öncesi ibadethanelerde dezenfekte çalışmaları

Başta park ve bahçeler olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun şekilde zaman geçirdiği ortamlarda kapsamlı temizlik çalışması yapan ekipler, ayrıca ibadethanelerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Salgın ile mücadele çalışmaları kapsamında başta Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridi olmak üzere ziyaret edilen alanlar dezenfekte edilirken, camilerin içi ve çevresinde de temizlik çalışması yapıldı.

Vatandaşlar, temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.