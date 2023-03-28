Osmanlı Devletin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi'nde ramazan yoğunluğu yaşanırken, 20.00'da kapanan türbe ay boyunca 23.00'a kadar açık kalacak.

Bilecik'te içinde Şeyh Edebali Türbesi, tarihi Orhan Gazi Camii ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni barındıran yerleşke Ramazan ayını ilk günlerde ziyaretçi rekoru kırdı. Başta Bursa, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Kocaeli ve çevre illerde teravi namazı için tarihi Orhan Gazi Camiinde kılmak için gelen ziyaretçiler ardından Şeyh Edebali Türbesi'ni de ziyaret ediyor. Bu nedenle 20.00'da kapanan türbe ay boyunca 23.00'a kadar açık kalacak.

"Türbeye gelen misafirlerimiz Kabe kokularıyla karşılanıyor"

Türbe ve yerleşke hakkında bilgi veren Bilecik Valiliği personeli Engin Beyce, "Osmanlı Devletinin manevi kurucusu Şeyh Edebali Hazretlerinin huzurundayız. Ramazan münasebetiyle de Şeyh Edebali Hazretlerinin normaldeki ziyaret saatleri sabah 08.30'da açılıp akşam saat 20.00'de kapanıyordu. Tabii ki gelen misafirlerimiz tarihi Orhangazi Cami'sinde ibadetlerini ettikten sonra mağdur olmamaları adına bu saati gece saat 23.00 sularına kadar da uzatmış bulunmaktayız. Gelen misafirlerimiz burada tabii ki buhur kokularıyla, Kabe kokularıyla karşılanıyor gelen misafirlerde böylece huzurlu bir şekilde de ibadetlerini yapmış oluyorlar" dedi.

"Şeyh Edebali ayrıca Mevlidi-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebin in'de dedesidir"

Beyce açıklamasının devamında Şeyh Edebali hakkında bilgi vererek, "Şeyh Edebali Hz. Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu, Osmangazi'nin kayınpederidir aynı zamanda. Bugün evlerimizde ve camilerimizde okuttuğumuz Mevlidi-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi'nin de dedesidir. Kendisi 120 yıl kadar uzun bir ömür yaşamıştır son 27 yılı da bu topraklarda yani Bilecik'te ki vatandaşlara hizmet etmekle geçmiştir. Damadı Osmangazi'ye vasiyetinde de bak oğul ben vefat edersem başımın 27 yıl boyunca secde ettiği yere beni defnedin demesinden dolayı da Şeyh Edebali Hazretlerinin kendi kabri buradadır aynı zamanda da Osmangazi'ye eş olarak verdiği Rabia Bala Hatun'un ve Şeyh Edebalinin eşinin kabri de yine burada arka tarafta bulunmaktadır" dedi.

"Ramazan'dan dolayı normal misafirlerimizin biraz daha fazla olduğu görünmektedir"

Beyce son olarak, "Tabi ki burayı turizm açısından ziyaretçi açısından değerlendirecek olursak Ramazan'dan dolayı normal misafirlerimizin biraz daha fazla olduğu görünmektedir. Tabi söylediğimiz gibi çok illerden buraya ziyarete gelenler var yurt dışından bile namaz kılmaya gelen vatandaşlarımız var" ifadelerine yer verdi.