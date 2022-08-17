Şeyh Edebali Üniversitesi doluluk oranı yüzde 98.74 ulaştı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin doluluk oranı yüzde 98.74 ulaştı. Açıklanan sonuçlar ardından açıklamada bulunan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, “Üniversitemiz tercih edilen bir üniversite haline gelmiştir” ifadelerini vurguladı.

Şeyh Edebali Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla %98.74 doluluk oranına ulaştı. Açıklanan sonuçlara göre ön lisans programları için yüzde 100, lisans programları için yüzde 96.84 doluluk oranına ulaşan üniversitede ,2022-2023 eğitim öğretim dönemine yüzde 98.74 doluluk oranı ile başlayacak.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitelerinin tercih edilen bir üniversite olduğunun altını çizdi. Beydemir, “Üniversitemiz gerek akademik ve idari kadrosunun güçlü ve dinamik olmasıyla gerek eğitim kalitesiyle ve gerekse diğer pek çok bileşenle tercih edilen bir üniversite haline gelmiştir. Öğrencilerimize en iyi eğitimi en güzel şekilde verme gayreti içindeyiz. Üniversitemize yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.