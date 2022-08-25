Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi için bütün hazırlıklar tamamlandı

2022-2023 eğitim öğretim döneminde Bilecik'te eğitim verecek olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi hem fiziki ve teknik altyapısını hem de akademik kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Tıp Fakültesi; Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dahili Tıp Bilimleri için toplam 21 öğretim üyesini kadrosuna katmak için ilana çıktı.

Şeyh Edebali Üniversitesi, Tıp Fakültesi 30 Haziran 2020'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulmuş, aradan geçen kısa sürede yapılan özverili çalışmalar sonucunda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini kabul etmişti. Sağlık Bakanlığı ile yapılan afiliasyon çalışması neticesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kavuşan Tıp Fakültesi, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde öğrencilerine kendi bünyesinde eğitim vermek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Kadrosuna yeni katacağı uzman isimlerle hem öğrencilerimizin eğitimine hem de kentin sağlık altyapısına büyük katkılar sağlayacak olan Tıp Fakültesi günden güne ilerlemeye devam ediyor.

“Hem öğrencilerimizin eğitimlerini hem de kentimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacağız”

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, “Tıp Fakültemiz bünyesine katacağımız yeni 21 akademisyenle hem öğrencilerimizin eğitimlerini hem de kentimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacağız. Hastanemizde sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın daha kısa sürede ve daha nitelikli koşullarda bu hizmetten faydalanmasına olanak sağlayacağız. Bunun yanı sıra öğrenimlerini ilimizde görecek öğrencilerimiz için hazırlıklarımızı tamamladık. Kadromuzu hacim ve nitelik bakımından yetkin hale getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.