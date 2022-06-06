Şeyh Edebali Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim alabilecekler

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitimcileri ve personelleri, imzalanan iş birliği protokolüyle Şeyh Edebali Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim alabilecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un imzalarını attığı tören Gölpazarı Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleştirildi. Törende Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, BŞEÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Cenk Karakurt ve Gölpazarı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Sinan Temel hazırda bulundu.

İmzalanan protokol hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Rektör Beydemir, “Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli öğretmen, müdür, müdür yardımcısı, araştırmacı, idari personellerin kişisel, mesleki ve yönetsel niteliklerinin geliştirilmesi için üniversitemiz lisansüstü eğitim enstitüsünde lisansüstü eğitim almalarının sağlanması karara bağlandı” dedi.

İmzaların atılmasının ardından Rektör Beydemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, protokolden yaralanacak olan eğitimci ve personellere hayırlı olması temennisinde bulundu.