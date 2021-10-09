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Seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şener Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 ABB 145 plakalı motosiklet sürücüsü Ferdi Görürüm, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralan Ferdi Görürüm olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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