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Seyir halindeki araç bir anda alev aldı

Bilecik’te seyir halindeki bir otomobilin alev alırken, sürücü kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin alev alırken, sürücü kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.


Alınan bilgilere göre; Bozüyük'ten Bilecik istikametine seyir halindeki 26 LE 913 plakalı otomobil sürücüsü Melih Koca, Bilecik Akasya Altı mevkine gelmeden aracın motor kısmından dumanlar geldiğin fark etti. Aracı hemen yolun sağ tarafına çeken sürücü, dumanların aleve dönüşmesi sonucu araçta bulunan yangın tüpü ile yangına müdahale etti. Sürücü kendi imkanları ile alevleri söndürürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışma yaptı.


Öte yandan trafik polisleri olay yerinde trafiği tek şeritten güvenli bir şekille verirken, ekipleri gerekli tutanakları tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı.

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