Seyir halindeki kamyon tıra arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir kamyonun başka bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli karayolunda seyir halinde bulunan Serkan U. (41) yönetimindeki 10 ALY 21 plakalı kamyon, Ertuğrulgazi Tüneline gelmeden aynı istikamette seyir halindeki Ekrem İ. (57) yönetimindeki 54 ADT 329 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Serkan U. araç içinde sıkıştı. Yaralıyı olay yerine gelen AFAD ekipleri sıkıştığı yerden kurtarırken, aynı araç içinde yolcu olarak bulunan ve yaralanan Recai A. (60) 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dün gece kaza sebebi ile yolda tek taraflı kontrollü bir şekilde sağlanan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.