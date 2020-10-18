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Seyir halindeki motosiklet devrildi

Bilecik’te seyir halindeki motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden Karayolları mevkiine seyir eden 34 KF 7366 plakalı motosiklet sürücüsü Umut Ü., eski Bilecik Devlet Hastanesi önüne geldiğinde motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüye ayakta tedavi uyguladı.

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