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Seyir halindeki motosiklet sürücüsü motorunu kaydırarak düşmesi sonucu yaralandı

Bilecik’te bir motosiklet sürücüsünü seyir halinde aracını devirmesi sonucu yaralandı.

Bilecik'te bir motosiklet sürücüsünü seyir halinde aracını devirmesi sonucu yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Eski Bursa Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 11 AAC 678 plakalı motosiklet sürücüsü Berat Erdoğan (21) direksiyon hakimiyetini kaybederek, motoru kaydırdı. Kayan motor yol kenarına devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumun iyi olduğunu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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