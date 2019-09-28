İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki otobüste yangın çıktı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Yeşilkent Mahallesi mevkii yakınlarında İstanbul istikametine seyreden Haydar A. yönetimindeki 54 BY 864 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Hemen durarak burada alevlere müdahale edilirken otobüste çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüsün motor bölümü tamamen kullanılmaz hale geldi.


Otobüste yolcunun olmadığı belirtilen olayda yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.