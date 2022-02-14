Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı

Bilecik'te seyir halindeki otomobil bir anda alev alırken, yangına ilk müdahaleyi sürücü yaptı.

Alınan bilgilere göre; dün gece Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Caddesinde seyir halindeki Mehmet C. idaresindeki 11 ABA 602 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlara bir anda alevlere dönüşürken, yangına ilk olarak sürücü müdahale etti. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın büyümeden söndürüldü. Yangından araçta büyük hasar meydana gelirken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.