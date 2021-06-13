Seyir halindeki tır bir anda alev aldı

Bilecik'te seyir halindeki tırın motor kısmında bir anda yükselen alevler büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden Bursa'nın İznik ilçesine seyir halinde olan Ayhan D., idaresindeki 478MM (POLONYA) yabancı plakalı tır Osmaneli ilçesine geldiği esnada henüz nedeni bilinmeyen bir neden dolayı motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangına Osmaneli Beledisine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın araca sıçramadan söndürüldü.

Trafik yangın sebebiyle jandarma kontrollü bir şekilde verilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.