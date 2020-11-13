İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki tırdan alevler yükseldi

Bilecik’te seyir halindeki bir tırın arka lastik kısmında çıkan yangın, zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Bilecik'te seyir halindeki bir tırın arka lastik kısmında çıkan yangın, zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halinde olan tır, Bayırköy beldesine geldiği esnada arka lastik kısmından henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Sürücü aracı hemen yok kenarına çekerken, yangına Bayırköy Belde Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede araca sıçramadan söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.