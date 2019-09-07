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Sezonun ilk günlerinde en çok hamsi ve mezgit tercih edildi

Denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgâhlar şenlenirken, ilk günlerin en çok satılan balıkları hamsi ve mezgit oldu.


Denizlerde av sezonu 1 Eylül itibariyle açılırken tekneler 7,5 ay süreyle denizlerde olacak. Bilecik'te ilk günlerde vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterirken kentte en çok satılan balıklar hamsi ve mezgit oldu.


Acar Balık çalışanı Tansel Şengül, 1 Eylül itibari ile sezonun açıldığını ve Bilecik halkının balığa yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. İlk 6 günde kentte en çok hamsi ve mezgitin satıldığını anlatan Şengül, "Tezgahlarımızda hamsi, mezgit ve sardalya rekabet içinde. Vatandaşlar şu anda hamsi ve mezgiti tercih ederken bunları sardalya takip ediyor. Hamsinin fiyatı 20 TL. Bako mezgitimiz var onun da fiyatı 25 TL. Sardalyamız var onun fiyatı ise 15 TL. Sardalya şu anda en yağlı olduğu zamanlardan birinde. En güzel ızgaraya giden balık sardalyadır şu anda. Tezgahlarımızda hamsi, istavrit, sardalya, mezgit, yağlı mezgit, çupra, levrek ve mercan çeşidimiz var bu aralar. Son 4 gündür ise fener balığı geliyor" dedi.

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