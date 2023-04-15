Sezonun son günü tezgahlar boş kaldı

Bugün başlayacak olan yasak sonrasında denizlerde; büyük kayıklar, gırgırlar ve troller ile balık avlanılamayacak. Sezonun son günü olmasına rağmen tezgahların Ramazan ayı olmasından dolayı boş olduğunu anlatan balık satıcısı Celal Karakaya, "Av yasakları denizlerimizi ve balıklarımızı korumak adına alınan bir önlemdir. Balık avı yasağı, balık üremesinin zarar görmemesi ve devamlılığının sağlanması için belirli periyotlarla ilan ediliyor. Balıkların üreme, büyüme gibi dönemleri göz önüne alınarak, yılın belli dönemlerinde balıkları avlama yasağı getirilmektedir. Zengin balık popülasyonuna sahip olan ülkemiz yılın her döneminde tatlı ve tuzlu sularda yenilebilen balık türlerine ev sahipliği yapıyor. Balık av yasağı 15 Nisan bugün itibaren başlayacak ve 1 Eylül tarihine kadar devam edecek. Geçen yıl denizlerde av yasağının kalkmasının ardından balık tezgahlarında balık bolluğu yaşanmıştı. Palamut, lüfer ve çinekopta bu yıl bolluk yaşandı. Hamsi orta derece çıktı. Hamsi bol olduğu dönemlerde tezgahlarda 20 TL'ye kadar düştü. Bu arada olta balıkçılığı ve depolardaki balıklar tezgahlarda satılacak" dedi.