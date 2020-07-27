Sezonun son kirazları tezgâhta

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta pazartesi, günü kurulan kapalı pazar tezgâhlarını renklendiren ve sezonun son kirazlarının kilosu 6 TL'den satılıyor. Sezon başında kilosu 10 TL'den pazara gelen ve son haftalarında fiyatı yarı yarıya inen kirazın büyük olduğunu anlatan kiraz satıcısı Sinan Çekirgeci, “Bilecik tezgâhlarına kiraz düşeli 1-1 buçuk ay oldu. İlk zamanlar kiraz kilosu 10-12 liradan satılıyordu. Şuan artık sonuna geldiğimiz kiraz 2 haftadır kilosu 6 TL'den satılıyor. Fiyatı düşünce vatandaşlarımız kiraza ilgisi büyük de büyük oldu. Bu haftadan sonrada kiraz sezonu kapanır. Sezonda kiraz satışlarımızdan çok memnun kaldık” dedi.