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Sıcak havayı fırsat bilen çocuklar parklara koştu

Bilecik’te sıcak havayı fırsat bilen çocuklar parklara koştu.

Bilecik'te sıcak havayı fırsat bilen çocuklar parklara koştu.


Bilecik'te haftalardır etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle zamanlarını evde geçiren çocuklar, güneşli havayı görünce yeşil alanlara akın etti. Çocuklarıyla birlikte İstiklal Mahallesindeki Atatürk Parkına gelen çocuklar doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan parklarda oyun oynayan çocuklar güzel havanın tadını çıkarırken, anne ve babalar da güneşli havanın tadını çıkardı.

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