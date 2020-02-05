Şiddetli rüzgardan dolayı çatıdan düşen parçalar iki araca zarar verdi

Bilecik'te şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, rüzgardan dolayı çatıdan düşen şıngıl parçalar park halindeki 2 araca zarar verdi.

Olay Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezini etkisini altına alan şiddetli rüzgar cadde üzerinde 6 katlı bir binanın çatısında kopan şıngıl parçalar park halindeki 34 BKJ 111 ve 10 L 5726 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında herhangi bir kişinin o esnada olay yerinden geçmemesi olası bir facianın önüne geçerken, 2 araçta maddi hasa meydana geldi.

"Her şey 3-5 saniyede oldu"

Olayı gören çevredeki bir esnaf 3-5 saniye içinde olayın olduğunu anlatarak, "Bizlerde sese çıktık. Çatıdan uçan malzemeler araçların üzerine düştü" dedi.

Öte yandan çatıdan düşen malzemeler Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.