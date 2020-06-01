Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Bilecik'te 1400 yıldır hizmet veren, böbrek, safra, egzama ve mide rahatsızlığı olan vatandaşların akınına uğrayan şifalı suları ile ünlü tesis, uzun bir süreden sonra kapılarını açtı.

Bilecik'te korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatılan lokanta, kahvehane, sosyal tesis gibi işletmeler uzun bir aradan sonra bugün yeniden açılarak hizmet vermeye başladılar. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Emeviler döneminden bugüne büyük şifa merkezi olarak vatandaşların tercih ettiği Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi hizmete girdi. Mide hastalıkları, böbrek taşları, safra kesesi taş ve hastalıkları, deri hastalıkları tedavilerinde kullanılan ve 1400 yıldır şifa dağıtan sular Osmaneli'nin önemli bir değeri tesiste ayrıca yöresel ürünler de satılıyor.

Bugün itibariyle tesisisin faaliyete girdiğini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Korona virüs tedbirleri nedeniyle sadece paket hizmet verdiğimiz tesislerimiz bugün itibaren halkımızın hizmetinde. Tesislerimizde son ilaçlama ve bakım işlemleri de tamamlandı. Her türlü sağlık önleminin alındığı Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerimiz halkımızın hizmetinde olacak. Şifalı çeşmeler böbrek, safra, egzama ve mide rahatsızlığı olan vatandaşların akınına uğrayan tesisimizde, konaklama dışında ızgara çeşitleri, yöresel yemekler ve yöresel ürünlerle tercih edilen mekan halinde. Çocuk parkları ve çok sayıdaki oturma ve de park alanlarıyla korona virüs riskinden uzak bir mekan sizleri bekliyor. Kurallara uyarak normalleşme dönemini hep birlikte kısaltabiliriz.Bunun için birbirimizi uyarmalıyız. Zira korona virüs tedbirlerine uymayan sadece kendini değil hepimizi riske sokmaktadır" dedi.