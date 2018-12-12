‘Sıfırdan Sonra' Bozüyüklülere keyifli anlar yaşattı

Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Günleri kapsamında “Sıfırdan Sonra” adlı tek perdelik komedi oyunu sahnelenirken oyun beğeni ile izlendi.

Festival kapsamında Metristepe Kültür Merkezi'nde Maharetli Oyuncular Teşkilatı (Tiyatro M.O. T) tarafından ve ücretsiz olarak sahnelenen oyun yoğun ilgi gördü. Muratcan Kibiroğlu'nun yazdığı Ali Volkan Çetinkaya'nın hem oynayıp hem yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımı Tiyatro M.O.T, Müziği Gürkan Çakıcı, Işığı Sinan Mahçup, Ses ve Görsel Efektler Olcaytu Gönder'e ait. Ecehan Şarman Çetinkaya, Ayşe Dinç, Serkan Çetinkaya, Adnan Tunalı, Salih Salcan'ın rol aldığı oyunda; bir idealin peşine düşen insanın, bir delinin gözünden hayata ve insana dair dürüst ve samimice sorgulaması anlatılıyor.

Oyun bitiminde sahneye gelerek Belediye Başkanı Fatih Bakıcı adına tiyatro ekibini performanslarından dolayı tebrik eden Başkan Yardımcısı Rasim Keskin, ekibe günün anısına plaket takdim etti. Kendilerini Bozüyük'te ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yardımcısı Keskin “Bu akşam bizler için sergilediğiniz bu güzel oyun ve festivalimize katılımınız için çok teşekkür ediyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum” dedi.