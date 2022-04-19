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Sigaranın zararları konusunda bilgilendirmeler yapıldı

Bilecik’te tütünle mücadelede Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve M Tipi Kapalı Cezaevi Jandarma Karakol Komutanlığı’nda sigaranın zararları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Bilecik'te tütünle mücadelede Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve M Tipi Kapalı Cezaevi Jandarma Karakol Komutanlığı'nda sigaranın zararları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.


Sağlık Bakanlığı tarafından tütün ürünü kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak için başlatılan ‘Görev Bende' kampanyasının tanıtımı, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tanıtılmaya devam ediliyor. Bu tanıtımlar dahilinde tütün kontrol çalışmalarının bilinirliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve M Tipi Kapalı Cezaevi Jandarma Karakol Komutanlığı'nda farkındalık eğitimleri düzenlendi.


Gönüllü eğiticiler tarafından sigaranın zararları konusunda bilgilendirmeler yapılırken bırakmak isteyen kişiler Sigara Bırakma Polikliniği'ne yönlendirildi.

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