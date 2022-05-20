Sigarayı bırakan 4 şanslı kişiye çeyrek altın hediye edilecek

Bilecik Valiliği himayelerinde Sağlık İl Müdürlüğü tarafından sigarayı bırakmaya yönelik farkındalık oluşturulmak amacıyla ‘Bırak Kazan' kampanyası başlattı. Bilecik Valiliği'nden alınan bilgiye göre kampanyaya katılanlar yapılacak olan çekilişte yer almaya hak kazanacak. Çekilişte 4 asil, 4 yedek isim belirlenecek ve çeyrek altınlar sahiplerini bulacak. İl genelinde geçerli olan kampanya 31 Mayıs'ta başlayıp 1 Temmuz'da sona erecek.

Kampanyayı Bilecik'te farkındalık için oluşturduklarını vurgulayan Vali Kızılkaya, “Kampanya vesilesi ile ilimizde sigara içenler arasında birbirlerine destek olabilecekleri olumlu psikolojik bir iklim ve tatlı bir rekabet ortamı oluşturmak istiyoruz. İlimizde böyle bir kampanya başlatarak hemşehrilerimizin bu bağımlılıktan kurtulmalarına vesile olmak istiyoruz. Süreç sonunda çekilecek kura ile belirlenecek, istikrar ve azim göstererek sigarayı bıraktığı kan ve solunum testi sonuçları ile beraber şahitlerle de teyit edilecek 4 şanslı hemşehrimize sembolik bir ödül olarak çeyrek altın hediye edeceğiz. Esasen biz hemşehrilerimize altın kazanmayı değil hayatlarını, sağlıklarını kazanmayı vaat ediyoruz” diyerek sigara içen tüm Bileciklileri bu kampanyaya katılmaya davet etti.

Öte yandan talihlilerden bir ay boyunca sigara kullanmadıklarını teyit etmek üzere Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılacak kan testi ve solunum testi sonuçları ile beraber sigarayı bıraktıklarına dair gösterecekleri en az bir şahit istenecek.