Sigortacı Anıl Atak: "Sürücüler daha dikkatli olsun"

2019 yılında uygulanacak trafik cezaları belli olurken, Bilecik'te trafik sigorta acenteliğini yapan Anıl Atak sürücüleri uyardı.

Sigortacı Anıl Atak, 2019 yılında bir çok trafik cezasına zamlandığı dile getirerek, araç sürücülerine trafiğe çıkarken bir düşünüp bir daha düşünmelerini tavsiye etti. Atak, 2019 yılında uygulanacak cezalar hakkında da bilgi vererek, Emniyet kemeri takmayanlara 134 TL, park yasağını ihlal etmek 134 TL, araçta sigara içen sürücüye 134 TL, kırmızı ışıkta geçen sürücülere 291 TL, yüzde 30 ile yüzde 50 arası hız sınırını aşanlara 604 TL, yüzde 50'den fazla aşanlara 1 bin 240 TL ceza işlem uygulanacak.

"En ağır ceza alkollü araç kullanmak"

Atak, 2019 yılında uygulanacak en ağır cezanın alkol içerek direksiyon başına geçen sürücülere olduğunu ifade ederek, "Alkollü araç kullananlara 2 bin 498 TL, yaylara yol vermeyen sürücülere 604 TL, standart dışı plaka kullananlara 604 TL, tescilli aracı plakasız kullananlara 2 bin 498 TL, sahte plaka takan ve kullananlara 6 bin 323 TL, taksimetre açmayan taksicilere 604 TL, takoğraf bulundurmayan ve kullanmayanlara 604 TL, SRC Belgesi olmadan trafiğe çıkan sürücülere 350 TL, SRC Belgesi olmadan araç sahiplerine 885 TL" dedi.

"Kış lastiği önemli"

Sigortacı Anıl Atak, 1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulamasının başladığı ve 2019 yılı itibariyle bu kış lastiği kullanmayanlara 885 TL ceza kesileceğini belirterek, "Azami yüklü ağırlı yüzde 10 fazlasını aşmak bin 132 TL, seyir halinde cep telefonu ile konuşmak 291 TL, araçlara bir şey atmak ve dökmek 134 TL, ters yönden araç kullanmak 2 bin 475 TL, muayene sonucu emniyetsiz raporla trafiğe çıkma 604 TL, hurdaya çıkan araçla trafiğe çıkma 2 bin 498, uyuşturucu madde kullanan sürücülere 6 bin 395 TL, spin ve dirift tehlikeli hareket yapanlara 6 bin 200, muayenesi olmayan araca 291 TL, trafikte makas atanlara bin 240 TL, araçlarına çakar takanlara bin 240 TL, abart eksoz takanlara bin 240 TL, ters şerit kullanan sürücülere bin 240 TL cezai işlem uygulanacak" dedi.