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Silahla yaralama olayına karışan uzman çavuş tutuklandı

Bilecik’te trafikte tartıştığı kişiyi karnından silahla yaralayan Jandarma Uzman Çavuş Semih U.

Bilecik'te trafikte tartıştığı kişiyi karnından silahla yaralayan Jandarma Uzman Çavuş Semih U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, geçtiğimiz gün Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre, şehir merkezinde seyir halinde bulunan iki aracın arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle kovalamaca başladı. Kovalamaca İbrahimbey Caddesi üzerinde son buldu. Diğer araçta bulunan Oktay T. ile Jandarma Uzman Çavuş Semih U. arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Semih U.'nun tabancasını çıkarmasının ardından Oktay T. ile aralarında boğuşma başladı. Bu esnada ateş alan tabancadan çıkan kurşunlardan biri Semih U.'nun bacağına, 2'si Oktay T.'nin karnını sıyırırken, 1 kurşun da Oktay T.'nin karnına isabet etti. Olay sonrası polise teslim olan Jandarma Uzman Çavuş Semih U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


Öte yandan Semih U.'nun soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.

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