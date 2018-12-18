Silahlı saldırı şüphelilerin 7'si de tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın (37) tabancayla yaralanması olayı ile ilgili yakalanan ve aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Silahlı saldırı olayına karıştığı gerekçesi ile gözaltına alınarak sorguları tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen M.K.A., H.G., M.F.P., T,D., İ.M., M.G. ile F.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan dün akşam saatlerinde gözaltına alınan diğer 2 kişinin de bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.