Sınav öncesi tüm okul bahçeleri dezenfekte edildi

Geçen sene mart ayından bu yana salgın ile mücadele kapsamında şehirdeki bütün okul, cami, kurum ve kuruluş binaları ile park ve bahçelerde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri amacıyla okul bahçelerinde dezenfekte çalışması yaptı. Daha önceki çalışmaları kapsamında okuldaki sınıf ve benzeri noktalarda da dezenfekte çalışması gerçekleştiren ekipler, ayrıca vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.