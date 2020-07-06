Sınavla öğrenci alınan okullar arasına girdi

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, bir proje kapsamında yapılan istişareler, mutabakatlar sonucunda özel program ve proje uygulayan okul 'Proje Okulu' ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da 'Sınavla öğrenci alınan okul' statüsü de verildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojileri ve Makine Teknolojileri alanlarına sınavla öğrenci alınacaktır. Her alanda 1'er sınıf açılacak ve her sınıfa 30'ar öğrenci kayıt edilecektir. Okula verilen bu statüler kapsamında; Eğitimi verilen meslek alanlarını sektörle birlikte tasarlamak, mezunların niteliğini artırarak iş hayatına hazırlanmalarını sağlamak, eğitim-sektör işbirliğini güçlendirmek, ülkemiz ve bölgemizin iş gücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli, bilgili, becerikli, iyi seviyede yabancı dil bilen teknik elamanları yetiştirmek amacıyla; akademisyenler, sektör örgütlerinin görevlendirdiği uzmanlar, alanında tanınan tecrübeli yöneticiler, mesleki ve teknik elemanlar danışmanlık-eğitim hizmeti verecek, okulumuzun atölye, laboratuvar, makine, cihaz, araç, gereç ve ekipman imkânları daha da üst seviyelere çıkacak, diğer fiziki imkanları ile insan kaynaklarının kapasiteleri de yükselecektir. Ayrıca, üniversitelerle, sivil toplum örgütleri, sektör temsilcileri, KOBİ'ler ile işbirliği yapılacak, ortak projeler geliştirilecek, merkezi birimler tarafından uygulanan uluslararası ve ulusal nitelikteki geniş ölçekli projelere okulumuzun ve öğrencilerinin da katılımı sağlanacaktır. İlçemize ve bölgemize hayırlı olmasını dileriz.“ denildi.